Rendszerváltás a művészetben is: így alakítanák át a képzőművészeti intézményeket a műkritikusok

A Hősök terén álló Műcsarnok. Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

Új fogalmakkal ismerkedhet a rendszerváltás után az, aki csak a Fidesz egypárti uralma alatt élt: ilyen például a párbeszéd a kormányzattal alapvető területek átalakításának ügyében. Most például a Műkritikusok Nemzetközi Szövetségének Magyar Tagozata lépett elő egy tervezettel, amit ők párbeszéd-kezdeményezésnek neveznek. A szöveg arról szól, hogy a kritikusok szerint a Tisztának mit és hogyan kéne átalakítania a magyar képzőművészet állam által érintett részében.

Íme a legmarkánsabb pontok, akit a részletes szöveg érdekel, az innen érheti el a dokumentumot:

Önálló kulturális minisztériumot tartanának jónak. (Az anyagot azután publikálták, hogy Magyar Péter bejelentette: lesz művelődési tárca, ami alá a következő témák tartoznak majd: kultúra, tudományos ügyek, sport, civil szervezetek, egyházak és média).

A minisztérium egyik legfontosabb feladata a TAO-rendszer kiterjesztése a kulturális szektor egészére.

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) reformja: több független szakmai szereplő, átláthatóbb és kiszámíthatóbb pályázati rendszer, többéves működési támogatások

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) szerepének érdemi mérséklése, a Műcsarnok elvétele az MMA-tól és annak megpályáztatása.

Az állami művészeti vagyon és ösztöndíjrendszer demokratikus kontroll alá vonása: az összes állami alkotóház, a Derkovits-, Pécsi- és Kállai-ösztöndíj, valamint az egyéb művészeti források elosztása jelenleg egy részvénytársasági formában működő cégen át zajlik, demokratikus ellenőrzés nélkül.

A művészettörténet oktatás visszaállítása a Nemzeti Alaptantervbe.



