Takács Péter anyázva szólt vissza, amikor a sógora bizniszéről kérdezték

– Hé, Takács! Hol a 8 milliárd?

– Az anyádba!

– Kérdezd meg a Kőszegi sógorod!

– Téged is följelentelek!

– Tolvaj banda, mentek a börtönbe mind!

Így zajlott le egy rövid beszélgetés a leköszönő egészségügyi államtitkár és Szabolcsi Róbert között az Allee Bevásárlóközpont mozgólépcsőjén. Takács lefelé haladt, a bekiabáló pedig felfelé. Szabolcsi arra utalt Takácsnak a kérdéssel, hogy az államtitkár sógora, Kőszegi Gábor Árpád a covidjárvány idején benne volt abban az üzletben, amivel 8 milliárd forinttal fölöztek le a lélegeztetőgépek beszerzéséből. A Válasz Online tavaly megírta, hogy a sógor Takács Péter feleségének a Fidelitasból származó kapcsolatain keresztül kerülhetett bele a lélegeztetőgépes üzletbe.

Egyébként az államtitkár szerint a sógora csak alkalmazott volt a cégnél, de a cégnyilvántartásból kiderült, hogy a lélegeztetőgép-szerződésekkel egy időben, a koronavírus-járvány első hullámának idején, 2020 áprilisában alapított cégnek a kezdetektől egészen a 2024. júniusi végelszámolásig az ügyvezetője volt.

Az incidens abból a szempontból nem meglepő, hogy az államtitkárt amúgy sem nehéz kihozni a sodrából: korábban chaten válaszolt bazmegelve egy kétségbeesett szülőnek, majd azt is hozzátette: „Ha elhiszed, hogy Magyar Péter istencsászár parancsára majd a büdös életben SOHA SEMMI nem romlik majd el, akkor jó hülye vagy! ” Ráadásul Takács Péternek sem úgy sikerült a választás, ahogy tervezte, Pápán kikapott a tiszás Ujvári Szilviától.