Takács Péter anyázva szólt vissza, amikor a sógora bizniszéről kérdezték

POLITIKA

– Hé, Takács! Hol a 8 milliárd?
– Az anyádba!
– Kérdezd meg a Kőszegi sógorod!
– Téged is följelentelek!
– Tolvaj banda, mentek a börtönbe mind!

Így zajlott le egy rövid beszélgetés a leköszönő egészségügyi államtitkár és Szabolcsi Róbert között az Allee Bevásárlóközpont mozgólépcsőjén. Takács lefelé haladt, a bekiabáló pedig felfelé. Szabolcsi arra utalt Takácsnak a kérdéssel, hogy az államtitkár sógora, Kőszegi Gábor Árpád a covidjárvány idején benne volt abban az üzletben, amivel 8 milliárd forinttal fölöztek le a lélegeztetőgépek beszerzéséből. A Válasz Online tavaly megírta, hogy a sógor Takács Péter feleségének a Fidelitasból származó kapcsolatain keresztül kerülhetett bele a lélegeztetőgépes üzletbe.

Egyébként az államtitkár szerint a sógora csak alkalmazott volt a cégnél, de a cégnyilvántartásból kiderült, hogy a lélegeztetőgép-szerződésekkel egy időben, a koronavírus-járvány első hullámának idején, 2020 áprilisában alapított cégnek a kezdetektől egészen a 2024. júniusi végelszámolásig az ügyvezetője volt.

Az incidens abból a szempontból nem meglepő, hogy az államtitkárt amúgy sem nehéz kihozni a sodrából: korábban chaten válaszolt bazmegelve egy kétségbeesett szülőnek, majd azt is hozzátette: „Ha elhiszed, hogy Magyar Péter istencsászár parancsára majd a büdös életben SOHA SEMMI nem romlik majd el, akkor jó hülye vagy! ” Ráadásul Takács Péternek sem úgy sikerült a választás, ahogy tervezte, Pápán kikapott a tiszás Ujvári Szilviától.

Veszprém 04

Pápa április 12. 18:30
Egyéni Feldolg.: 100%
  1. Ujvári Szilvia
    TISZA
    48,58%
    25 455 szavazat
  2. Takács Péter
    FIDESZ-KDNP
    43,67%
    22 881 szavazat
  3. Nardai Péter
    Mi Hazánk
    5,78%
    3028 szavazat
  4. Molnár Bálint
    DK
    1,29%
    674 szavazat
  5. Domján Ákos Donát
    MKKP
    0,53%
    277 szavazat
  6. Hortobágyi Katalin
    Jobbik
    0,15%
    79 szavazat
Részvétel: 78,74% Érvényes: 52 394 Érvénytelen: 375
