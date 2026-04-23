Átfogó szűrővizsgálat vagy magánkórházi műtét? Egészséghitellel nem jelenthet gondot!

Természetes, hogy mindannyian minél hamarabb a lehető legjobb ellátást szeretnénk, ha a saját vagy családtagjaink egészségéről van szó. A Budai Egészségközpont és az OTP Bank által közösen kidolgozott egészséghitel segít elgördíteni az esetleges pénzügyi akadályokat a menedzserszűrések és a magán fekvőbeteg-ellátásban elérhető műtétek igénybevétele elől.

Komplex szűrés egyszerűen, gyorsan, kamatmentesen

Az átfogó szűrővizsgálat a lehető legjobb befektetés az egészségünkbe. Szakorvosi vizsgálatok, modern laboratóriumi és képalkotó módszerek segítségével pontos diagnózis készül, emellett személyre szóló tanácsokat és egészségtervet kapunk életminőségünk javítása és a munkaképesség megőrzése érdekében. Fontos szempont még, hogy rendszeres szűréssel időben tetten érhetők a sokszor tünetmentesen, lappangva kialakult kórképek is.

Viszonylag korán, már 30 év felett mindenkinek ajánlott ez a prevenciós megoldás, panaszmentesen is, és nemcsak menedzserek számára.

Előfordul azonban, hogy a szűrési költséget kényelmesebb több részletre bontva, havonta fizetnünk. Erre az esetre kínál megoldást a Budai Egészségközpont és az OTP Bank egészséghitele, melynek segítségével 10 havi részletfizetéssel, 0% THM-mel, akár önerő nélkül vehető igénybe az Optimum és a Prémium menedzserszűrés.

A speciális hitel egyszerűen, gyorsan, online igényelhető, személyes ügyintézés nélkül. A pozitív elbírálás után 60 nap áll rendelkezésre az időpontfoglalásra, így elfoglaltságainkkal összehangolva választhatjuk ki az ideális napot.

Fontos műtét vár önre? Már nem kell kompromisszumot kötni!

A jó időzítés sokszor döntő lehet egy beavatkozás eredményességét illetően. Az egészséghitel segíthet, hogy a szükséges műtéti ellátást akkor kapjuk meg, amikor az egészségünk, gyógyulásunk valóban megkívánja.

A biztonságos, magas szintű ellátásról a Budai Egészségközpont saját központi intenzív osztálya és nemzetközileg elismert szakembergárdája gondoskodik, akiknek munkáját világszínvonalú diagnosztikai és műtéti eszközpark segíti.

A műtéti célra felvett egészséghitel szerződéskötése és elbírálása a Budai Egészségközpontban történik. A hitel 1.000.000 Ft-ig akár önerő nélkül is igénybevehető, és 24, 30, 36 vagy 48 hónapos futamidővel is törleszthető, átlátható kamatfeltételek mellett.

Kinek ajánljuk?

Akik tervezett műtéti beavatkozást szeretnének igénybe venni, de a költségeket részletekben szeretnék kiegyenlíteni.

Akik gyors, helyben intézhető hitelmegoldást keresnek.

Akik átlátható feltételekkel, megbízható banki háttérrel kívánnak finanszírozni egészségügyi szolgáltatást.

Amennyiben ön is szeretne élni a lehetőséggel, a további részletekért kérjük, keresse fel a Budai Egészségközpont ügyfélszolgálatát a +36 1 489 5200 számon!