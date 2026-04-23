Ausztrál milliárdosok jó ötletnek tartották, hogy a Fidzsi-szigetekre szállítanának hulladékot és ott égetnék azt el, erre fellázadtak a helyiek

Két ausztrál milliárdos kitalálta, hogy szemétégetéssel állítana elő energiát a Fidzsi-szigeteken egy helyi falu mellett. A falusiak erre világraszóló tiltakozásba kezdtek. Egészen pontosan az történt, hogy a párizsi kötődésű Kookai márka mögött álló divatvállalkozó, Rob Cromb és a vagyonát hulladékkezelésből szerző ausztrál milliárdos, Ian Malouf egy kikötőt és egy hulladékégetőt akar építeni 15 kilométeren belül Nadihoz, ahhoz a faluhoz, ami a Fidzsi-szigetek egyik turisztikai központja. A páros azt mondta a fidzsi kormánynak, hogy a projekt fedezhetné a kis ország villamosenergia-szükségletének 40 százalékát, csökkentve ezzel a gázolajtól való függőségét. Ugyanakkor a cégük, a TNG által benyújtott környezeti hatástanulmány kimutatja, hogy a projekt 25 százalékkal növelné a Fidzsi-szigetek nemzeti károsanyag-kibocsátását is.

Az egyik helyi őslakos földtulajdonos, Inoke Tora erre kedden felszállt egy a fővárosba, Suvába tartó buszra a falusiak petíciójával, amelyben ellenzik a 630 millió dolláros hulladékhasznosító égetőt, amely az előrejelzések szerint évente 900 000 tonna nem újrahasznosítható szemetet emésztene fel.

A helyiek tiltakozása. Fotó: HANDOUT/AFP

A lakosok szerint a kibocsátás rontani fogja a Fidzsi-szigetek ökoturisztikai hírnevét, és biztonsági kockázatot jelent a közeli szállodák és iskolák miatt. „Több száz ember él itt a falvakban, naponta halásznak, friss rákokat esznek. Ők ezt tengerparti paradicsomnak hívják” – nyilatkozta Tora telefonon az AFP-nek, miközben a Fidzsi-szigetek miniszterelnökéhez tartott a petícióval.

Filipo Tarakinikini, a Fidzsi-szigetek ENSZ-nagykövete hétfőn a közösségi médiában azt írta, hogy a Naditól északra fekvő Vuda-partnak „nem szabad a Csendes-óceán hamutartójává válnia”. A hamumaradványok és a dioxinok beszennyeznék a táplálékláncot – figyelmeztetett Tarakinikini, és a „hulladékgyarmatosításhoz” hasonlította a tervet.

A tervezési dokumentumok szerint Malouf hét évet töltött azzal, hogy megpróbáljon engedélyeztetni egy hasonló hulladékhasznosító égetőt Sydney-ben, mielőtt azt 2018-ban emberi egészségre jelentett kockázat miatt elutasították. Malouf nem reagált az AFP megkeresésére.

Üzlettársa, Cromb, aki 2017-ben vásárolta meg a párizsi Kookai divatmárkát, elmondta, hogy üzleti kapcsolatokat tart fenn a Fidzsi-szigetekkel, ahol született, mivel a Kookai ott is gyártatja a ruháit. Cromb lakossági fórumokat tartott a falusiakkal, miközben az égetőmű javaslata heves ellenállást váltott ki. „Valós aggodalmak merültek fel a környezetbiztonság, az átláthatóság és a javaslat mértéke körül, és ezek az aggályok megalapozottak, amiket komolyan is veszünk” – mondta Cromb egy közleményben.

