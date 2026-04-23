„Én ilyen titkosított nyomozó vagyok” – álrendőrök milliókat akartak kicsalni egy nőtől, lebuktak

A pénze veszélyben van, segítenek – ezzel hívták fel a kalocsai nőt azok a csalók, akik rendőrnek adták ki magukat. A történet azonban nem úgy ért véget, ahogy tervezték: végül ők sétáltak bele a valódi rendőrök csapdájába.

A Police.hu közleménye alapján a nőhöz telefonon jelentkeztek a „nyomozók”, akik azt állították, a Budapesti Rendőr-főkapitányság kibervédelmi osztályán dolgoznak. Azt mondták neki, hogy kiszivárogtak a banki adatai, ráadásul egy banki alkalmazott állhat a háttérben, így a megtakarítása veszélybe került. A megoldás szerintük az volt, hogy a nő vegye ki a pénzét, és adja át egy „rendőrnek”.

A nő eleinte elhitte a történetet, és el is indította a pénz felvételét. Közben egyre több telefonhívást kapott különböző „rendőröktől”, ami már gyanús lett neki, ezért végül a valódi rendőrséghez fordult.

A helyi nyomozók azonnal felismerték a csalási kísérletet, és úgy döntöttek, hogy csapdát állítanak. A nő látszólag együttműködött a csalókkal, de közben a rendőrök irányításával megtervezték a pénzátadás helyét és idejét. A megbeszélt időpontban meg is jelentek a „rendőrök” Kalocsán. Az egyik férfi magát az NNI nyomozójának adta ki, és átvette a több millió forintot. Nem jutott vele messzire: az átadás után azonnal lecsaptak rá a rendőrök, valamint a TEK egységei.

A banda többi tagja ugyan nem volt a helyszínen, de a rendőrök nyomon követték az autójukat egy Pest vármegyei településig, ahol elfogták a háromfős társaságot is.

Összesen öt embert vettek őrizetbe csalás miatt, és kezdeményezték a letartóztatásukat. A többmilliós átverésből így végül nem lett semmi – leszámítva, hogy a csalók saját magukat juttatták rendőrkézre.

