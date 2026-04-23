Fenékbe öklelte a bika a híres spanyol matadort

Morante de la Puebla, a híres spanyol matadort, akit a „Matadorok királyaként” is emlegetnek, kínos sérülést szenvedett Sevillában egy bikaviadalon. A 46 éves Puebla könnyedén elbánt az első három bikával, ahogy korábban már több százszor tette. A negyedik azonban kifogott rajta.

Görbe szarvának hegyét egyenesen a matador végbelébe fúrta. Így kilyukadt Puebla végbele, és egy 10 centiméteres sebet hagyott maga után.

A döbbent nézők látták, ahogy Puebla a fenekét szorítva eltántorog, majd végül négy másik matador vitte le a küzdőtérről. Egy közeli orvosi központban több órás műtéten esett át, az intézmény személyzete pedig megerősítette, hogy a végbele teljesen átszakadt. Kiterjedt helyreállításra volt szükség a végbél falán és a záróizomzaton.

