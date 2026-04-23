Mégsem tér vissza júliustól a reklámadó

A csütörtök éjszakai Magyar Közlönyben megrendelt idei 87-es számú kormányrendelet, a távozó Orbán-kormány utolsó jogszabályainak egyike úgy rendelkezett, hogy mégsem tér vissza a magyar gazdaságba az idei második félévtől a reklámadó. „Az évek óta zajló orosz–ukrán konfliktus negatív hatást gyakorol a hazai gazdaságra”, írja a jogszabály, hozzátéve, hogy ezért fontos, hogy a vállalkozások terhei ne nőjenek tovább.

A rendelet értelmében így a reklámadó mértéke 2026. július 1-jétől is marad a mostani szinten, azaz az adó kulcsa az adóalap 0 százaléka lesz. Az eddig hatályos szabályozás úgy szólt, hogy a 100 millió forint fölötti reklámbevételeket júliustól ismét 7,5 százalékos adó sújtja.

A reklámadót még a 2010-es második felében függesztették fel, miután a szabályozás egyes elemeit az Európai Bizottság tiltott állami támogatásnak minősítette.