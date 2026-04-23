Szirti sassal vadászott macskákra, vádat emeltek ellene

Természetkárosítás és más bűncselekmények miatt emeltek vádat azzal férfival szemben, aki több macska pusztulását okozta, és engedély nélkül tartott védett, illetve veszélyes állatokat – írja az MTI.

A Pest Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a Bács-Kiskun vármegyei férfi 2021 januárja és 2022 októbere között befogott két vörös vércsét, továbbá egy ismeretlen embertől két szalagos álölyvet, míg a szintén vádlott társától egy veszélyesnek minősülő afrikai uhut vásárolt. A madarak befogásához, megvásárlásához és tartásához szükséges engedélyekkel nem rendelkezett.

Fotó: FETHI BELAID/AFP

A férfi 2021 augusztusában egy csapdával befogott egy házi macskát, majd megölte, és erről videót készített. Később a saját, engedéllyel tartott madarával, egy szirti sassal négy macskát fogatott el, ezek az állatok belehaltak a sérüléseikbe. Ezekről is felvételeket készített. A társa szintén engedély nélkül tartott több madarat, amiket később lefoglaltak.

A két férfit természetkárosítás mellett a veszélyes állatok tartásával kapcsolatos kötelezettségek megszegésével, valamint a macskákat elpusztító férfit állatkínzással és orvvadászat kísérletével is vádolja. Az ügyben a Gödöllői Járásbíróság dönt majd.