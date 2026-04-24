A kenyai elnök eljátszotta az Éjszaka a Földön híres jelenetét, a nigériaiak angol kiejtésén gúnyolódott

Jim Jarmusch legendás vígjátékában, az Éjszaka a Földönben van egy jelenet, amikor két részeg kameruni taxit fog Párizsban, majd egyre bunkóbb stílusban inzultálja az elefántcsontparti sofőrt, csak azért, mert elefántcsontparti, mire az a végén kidobja őket a kocsijából:

Ennek a jelenetnek a hangulatát idézte fel William Ruto kenyai elnök, aki Olaszországban élő kenyaiak előtt tartott beszédet, és közben a BBC szerint az alábbi felismerését osztotta meg a honfitársaival:

„Ha nigériait hallasz beszélni, nem érted, mit mond. Tolmács kell hozzájuk.”

Miközben a kenyaiak „a világ egyik legtisztább angolját beszélik”.

A teljes levezetés így hangzott:

„Az oktatási rendszerünk jó. Jó angolt beszélünk. A világ egyik legtisztább angolját. Ha nigériait hallasz beszélni, nem érted, mit mond. Tolmács kell hozzájuk, még akkor is, amikor angolul szólalnak meg.”

A közönsége ezen a ponton nevetésben tört ki. Ruto ettől fellelkesült és hozzátette:

„A miénk az egész világ egyik legjobb emberanyaga. Csak ki kell csiszolnunk őket még több képzéssel.”

Hogy, hogy nem, Ruto beszéde nem annyira jött be sem Nigériában, sem több más afrikai országban. „Az angol gyarmatosító nyelv, és nem mércéje sem az intelligenciának, sem a tehetségnek, sem egy ország fejlettségének” – nyilatkozta Hopewell Chin'ono zimbabwei újságíró.

Az egyébként nemes hagyomány, hogy a nigériaiak és a kenyaiak beszólogatnak egymásnak. Amikor Bola Tinubu nigériai elnök április elején azt szerette volna mondani, hogy a magas üzemanyagárak ellenére milyen jól megy a nigériaiaknak, egyből Kenya jutott eszébe mint összehasonlítási alap:

„A nigériaiak jobban élnek, mint a kenyaiak és más afrikai országok lakói” – fogalmazott Tinubu. Nigériában több angolul beszélő él, mint bármelyik afrikai országban. A hatalmas ország nyelvhasználói olyan saját nyelvváltozatot dolgoztak létre, amit gyakran nigériai angolnak neveznek, és időről időre új kifejezéssel gazdagítja a globális nyelvként beszélt angolt. Ilyen például a holnapután jelentésű next tomorrow.