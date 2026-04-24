Jégtömb torlaszolja el az utat a Mount Everesten, több száz mászó rekedt az alaptáborban

Egy hatalmas, instabil gleccserdarab torlaszolja el a Mount Everest nepáli alaptáborától induló útvonalat, éppen a mászószezon kezdetén – írja a BBC.

A mintegy 30 méter magas jégtömb az alaptábor és az első tábor között zárja el az utat. A tavaszi szezonban – aminek időablaka május végéig tart – 410 külföldi hegymászó kapott engedélyt a csúcstámadásra. Az útvonal kiépítéséért felelős „icefall doctorok” általában április közepére végeznek a munkával, de most a veszélyes jégképződmény miatt a folyamat megakadt, és egyelőre nem találnak biztonságos kerülőutat. Jelenleg az egyetlen reális megoldás, hogy megvárják, amíg a jégtömb magától megolvad vagy összeomlik.

Libasorban a Mount Everest csúcsára Fotó: PEMBA DORJE SHERPA/AFP

A Sagarmatha Szennyezés-ellenőrzési Bizottság helikopterrel is felmérte a jégtorony állapotát. A lavinaveszély magas, ezért egyelőre arra várnak, hogy a jégtömb természetes módon stabilizálódjon. A problémás szakasz a Khumbu-jégesés része, ami a mászás egyik legnehezebb és legveszélyesebb terepe.

A késés jelentősen visszaveti az előkészületeket: normál esetben ilyenkorra már a harmadik táborig kiépül az útvonal, most azonban még mindig az első tábor alatti szakaszon tartanak. A hatóságok és a szervezők alternatív megoldásokat is vizsgálnak, például helikopterrel juttatnák fel a kötélrögzítő csapatot a magasabb táborokhoz.

A helyzet növeli annak kockázatát, hogy a rövid, május végéig tartó kedvező időjárási ablakban torlódások alakulnak ki. A hegymászók akklimatizációja is nehezebbé válik, mivel nem tudnak a megszokott módon mozogni a táborok között. Tapasztalt mászók szerint még ha hamar meg is nyílik az útvonal, a szezonban összesűrűsödhet a forgalom a hegyen.