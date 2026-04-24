Ruszin-Szendi Romulusz mindenre kiterjedő vizsgálatot ígér a honvédségnél

Ruszin-Szendi Romulusz Fotó: Németh Dániel/444

A leendő honvédelmi miniszter mindenre kiterjedő vizsgálatokat jelentett be a Facebookon:

„A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség, valamint a honvédelmi tárca háttérintézményeinek működésének és gazdálkodásának átfogó, mindenre kiterjedő átvilágítása indokolt. Amennyiben ennek során bármilyen jogsértés – különösen vagyoni visszaélés, csalás vagy egyéb törvénytelenség gyanúja – merül fel, úgy a szükséges hatósági és jogi eljárásokat haladéktalanul meg kell indítani.”

Arról is írt, hogy: „Mióta csatlakoztam a Tisza közösségéhez, közel másfél év alatt rengeteg feljelentés irányult ellenem. Előtte egyetlen egy sem. Ma ott tartunk, hogy az ellenem indított eljárásokat sorra megszüntetették.”

A honvédségen belüli állapotokról a választás előtt beszélt Pálinkás Szilveszter. A 33 éves katona – aki korábban a Magyar Honvédség országos toborzókampányának arca volt – először állt névvel és arccal a nyilvánosság elé. Tavaly nyáron nyújtotta be a leszerelési kérelmét, mondván, nem ért egyet a Honvédelmi Minisztérium vezetésével, és nem tud azonosulni tovább azzal a szervezettel. Azt mondta, ennél nagyobb morális mélypont a Magyar Honvédség történelmében még nem volt, soha ennyi katona nem akart leszerelni, a honvédelmi miniszter döntései mára megölték a katonai hivatást.