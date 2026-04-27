A reptéren fogták el a szegedi Fidesz volt elnökét

Péntek este a Liszt Ferenc repülőtéren őrizetbe vették Rádi Ferízt, a szegedi Fidesz volt elnökét – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az RTL kérdésére. Sajtóinformációk szerint a férfi épp visszaérkezett Egyiptomból. A férfinak és testvérének mezőgazdasági vállalkozása van Kiskunhalason, legutóbb márciusban avattak milliárdos beruházást.

Rádi Feríz

Múlt héten derült ki, hogy a NAV költségvetési csalás gyanúja miatt körözést rendelt el a férfi ellen, a szegedi Fidesz nem sokkal később tudatta:

A sajtóban megjelent hírekre reagálva, Rádi Feríz, amint értesült a vele kapcsolatos vádakról, azonnal lemondott a szegedi Fideszben betöltött elnöki tisztségéről

Az egyiptomi származású Rádi a DK soraiból került a most leköszönő kormánypárthoz.