„A »vagyonkimenekítéssel« összefüggésben folyik eljárás” – kommentelte Fekete-Győr András bejegyzéséhez a rendőrség

Fekete-Győr András az országos rendőrfőkapitánynak írt nyílt levelet a Facebookon, amire a rendőrség kommentben reagált. A politikus azt írta Balogh Jánosnak:

„Kényelmesen ül a székében? Nem zavartatja magát, hogy épp egy ország szeme láttára lapátolják ki külföldre a nemzeti vagyont? Tessék mondani: mire vár? Kinek a parancsára asszisztál tétlenül a magyar történelem legnagyobb vagyonkimenekítéséhez?”

Említette a Guardian vasárnapi cikkét, ami szerint Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök legbelső körének elkezdték vagyonuk külföldre telepítését.

„Rendőrfőkapitány úr: ki fogja vállalni a felelősséget azért, ha a NER politikusbűnözői és strómanjaik akadálytalanul viszik ki az országból, és talicskázzák magánalapítványokba vagy offshore-számlákra a százmilliárdokat?” – írta, ahogy azt is, hogy „számtalan aggasztó információ és felvétel került napvilágra arról is, hogy a különböző állami intézményekben ipari szinten pörögnek az iratmegsemmisítők”.

A rendőrség a poszt közzététele után nem sokkal kommentben válaszolt. Először megköszönték Fekete-Győr aggódását, majd azt írták, hogy akkor is teszik a dolgukat, ha nem áll ki mindennel a nyilvánosság elé.

„A »vagyonkimenekítéssel« összefüggésben folyik eljárás, ahogy minden olyan ügyben, amelyben bűncselekmény gyanúja felmerül.”

A hozzászólást azzal zárták: „Állítása mögött rejlő információit kérjük össze meg velünk is: a lehető legrövidebb úton biztosítjuk önnek a lehetőséget, hogy törvényes keresetek között, tanúként is elmondhassa nekünk.”

Magyar Péter szombaton azt állította, hogy a NAV már több, Rogán Antal köréhez tartozó nagy értékű utalást felfüggesztett pénzmosás gyanújával. A Tisza leendő miniszterelnöke hétfőn újabb bejelentést tett: eszerint azóta az is tudomására jutott, hogy több, NER-hez közelálló stróman számlája is zárolásra került. Részleteket és neveket erről nem árult el, de azonnali intézkedéseket követelt annak érdekében, hogy az állítólag kimenteni kívánt vagyont ne lehessen kimenteni.