Egymilliárd forintos károkozást hoztak össze a magyar költségvetésnek Bács-Kiskunban pályázati ügyeskedéssel

Három ember letartóztatását indítványozta a Bács-Kiskun megyei Főügyészség egy milliárdos vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt indult ügyben. A gyanú szerint a Bács-Kiskun megyei gazdasági társaság az apa ügyvezetése alatt, 2021-ben nyújtott be támogatási kérelmet a cég üzemépületének rekonstrukciójára és gépbeszerzésekre. A gépekre vonatkozó árajánlatot a fiú szerezte be, azonban a támogatási kérelemben a gépek beszerzési értékét az árajánlatban szereplő összegnél több mint 600 millió forinttal nagyobb összegben határozták meg. A pályázat későbbi szakaszában a fiú rendelkezése alapján valótlan vesztes ajánlatokat és valótlan tartalmú szerződést adtak be.

Az ügyészség közleménye szerint a gépeket végül nem az első árajánlatot adó magyar cégtől, hanem külföldről szerezték be. A gépek túlárazása érdekében és azért, hogy a cégnek a belföldi beszerzés után jogosulatlan ÁFA levonási joga keletkezzen, a gépeket a külföldi cégtől a pályázat elején projektmenedzseri feladatokat ellátó férfi cége vette meg, és számlázta tovább a Bács-Kiskun megyei cégnek.

Ezzel egymilliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a magyar költségvetésnek.

A nyomozó hatóság az apával, a fiúval és a projektmenedzserrel különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és 2 rendbeli folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának megalapozott gyanúját közölte.

A főügyészség mindhárom gyanúsított esetében a legszigorúbb kényszerintézkedés, a letartóztatás elrendelésére tett indítványt: az apa és a projektmenedzser esetében a szökés, elrejtőzés, valamint a bizonyítás megnehezítésének veszélye, míg a fiú esetében a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt.