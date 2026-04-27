Eljöhet a román szélsőjobb ideje, a koalícióból kilépő szocdemekkel közösen buktathatják meg a kormányt

Miután a román Szociáldemokrata Párt közölte, hogy kilépnek a koalícióból, és megvonják a támogatásukat a nemzeti liberális Ilie Bolojan miniszerelnöktől, azt is bejelentették, hogy a szélsőjobboldali AUR-ral együtt nyújtanak be bizalmatlansági indítványt – írja a Politico.

A szocdemek erről hétfőn már közös sajtótájékoztatót tartottak az ellenzéki AUR-ral, azzal a párttal, amelyik támogatta azt a szélsőjobbos Georgescut is, akit csak az alkotmánybíróság akadályozott meg abban, hogy Románia elnöke legyen – miután 2024 végén az első forduló eredményét megsemmisítették, Georgescut orosz befolyásolás és választási csalások gyanúja miatt eltiltottak az indulástól.

Most azonban eljöhet az AUR ideje: a (Romániában nem feltétlenül a megbízhatóságukról ismert) közvélemény-kutatások szerint fölényesen vezetnek a pártok között, jelenleg 35 százalék szavazna rájuk, míg a másodikok 20 százalékkal a most hozzájuk közeledő szocdemek. Ketten együtt nagy valószínűséggel már kormányt tudnának alakítani egy előrehozott választás után.

„Az első lépés céljaink elérése felé a bizalmatlansági indítvány benyújtása… A matematikai megoldás azt mutatja, hogy a jelenlegi kormány már nem rendelkezik többséggel”

– mondta a közös fellépésről George Simion, az AUR elnöke.

A szocdem vezetés tagadja, hogy ebből máris egy AUR-ral közös koalíció következne, de volt koalíciós társaik nem hisznek nekik. „Grindeanu (a szociáldemokraták elnöke) többször is azt állította, hogy nem fog együttműködni az AUR-ral. A szövetség ma megerősíti Grindeanu állandó hazugságát” – mondta a kormányfő Bolojan pártjának egyik EP-képviselője.

A szocdemek kilépésével Bolojannak már csak kisebbségi kormánya van. A bizalmatlansági indítvány sorsa ezzel együtt bizonytalan, a szocdemeknek és az AUR-nak együtt ugyanis szintén nincs többsége a bukaresti parlamentben, ehhez más ellenzéki pártok támogatására is szükségük lenne.