Mészáros Lőrinc levelet írt Magyar Péternek, egyben közölte, nem tervezik eladni a TV2-t

Magyar Péter szombaton egy Facebookra posztolt videóban beszélt arról, hogy „az orbáni oligarchák tízmilliárdos értékben utalják ki a pénzt az Egyesült Arab Emirátusokba, az Egyesült Államokba, Uruguayba és más távoli országokba” és tudomása szerint „a NAV több, Rogán Antal köréhez tartozó nagyértékű utalást felfüggesztett a bankok jelzései alapján pénzmosás gyanújával”.

A leendő miniszterelnök egyben arról is beszélt, hogy úgy tudja,

„az orbáni maffiózók áron alul elkezdték árulni a TV2-t és más médiumokat is és a százmilliárdos rogáni gyűlöletpropaganda anyahajóját, a Lounge Event Kft-t is. Felhívom a becsületes hazai és külföldi befektetőket, hogy tartózkodjanak a maffia vagyonelemeinek átvételétől, ellenkező esetben ők is a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal előtt találhatják magukat”.

Utóbbira reagálva adott ki hétfőn a Mészáros Csoport közleményt, amiben magukat Magyarország „legnagyobb privát versenypiaci munkáltatójaként” nevezik meg, ami „közel 60.000 munkavállaló és családjuk részére teremt megélhetést és biztonságos, kiszámítható munkahelyet”. Ehhez hozzáteszik azt is, hogy „a cégcsoport Magyarország GDP-jének jelentős százalékát adja, így elkötelezett a stabil és kiszámítható munkakörnyezet fenntartása és a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt stratégiai célok megvalósítása, valamint a magyar gazdaság fejlődése mellett”.

Ezek után arról írnak, hogy „Mészáros Lőrinc Úrnak, a cégcsoport tulajdonosának elsődleges célja, hogy a nála dolgozó 60.000 munkavállaló és családja, vagyis körülbelül 200.000 ember biztonságban érezhesse a megélhetését továbbra is. Azonban a visszajelzések szerint a nyilvánosság előtt zajló üzenetek és félreérthető kijelentések a munkavállalókban bizonytalanságot keltenek a jövőjükkel kapcsolatban”.

A közlemény szerint Mészáros Lőrinc hétfőn levelet írt Magyar Péternek „a pontos tájékoztatás és a kialakult feszült helyzet rendezése céljából”, azonban a levél részleteit nem kívánják nyilvánossá tenni.