Gulyás Gergely bejelentette a Fidesz hét frakcióvezető-helyettesét, akik „hangot adnak a nemzeti oldalt támogatók véleményének”

„A Fidesz megújult parlamenti frakciója a normalitást fogja képviselni az Országgyűlésben, konstruktív ellenzéki szerepre és az egész ország érdekeit szolgáló munkára készül” – közölte Facebook-bejegyzésében Gulyás Gergely, a Fidesz-frakció vezetője.

Egyben bejelentette, hogy a Fidesz-frakció hétfői alakuló ülésén döntött annak a hét frakcióvezető-helyettesnek a személyéről, akik a Fidesz-frakció szóvivői is lesznek:

  • Hegedűs Barbara,
  • Koncz Zsófia,
  • Bencsik János,
  • Gyopáros Alpár,
  • Németh Balázs,
  • Szűcs Gábor,
  • Zsigó Róbert.

Gulyás úgy fogalmazott, ők „adnak majd hangot a nemzeti oldalt támogató két és fél millió választópolgár véleményének és lesznek kritikus, de korrekt szószólói az ellenzéki politikának”.

Gulyás a posztjához fotókat is mellékelt, a frakcióvezető-helyetteseket nagyon izgalmas, barnás háttér előtt fotózták, ez feltehetően a „normalitást” és a „konstruktivitást” szimbolizálja.

