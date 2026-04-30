A magánalapítványába átcsorgatott milliárdok ügyében tett vallomást Németh Szilárd

Németh vallomást tesz.

A NER működését jól illusztráló, közpénzeket érintő ügy tárgyalásán kellett csütörtökön bíróság elé állnia Németh Szilárd Fidesz-alelnöknek. Bár a politikus a pár órával korábban kiposztolt felvételein még szokásos módon nézett ki, vallomástétel közben már jókora tapaszt viselt a szeme alatt.

Az úgynevezett KIMBA-ügyben a Csepeli Birkózó Club perelte be a Németh által alapított Kozma István Birkózó Akadémia (KIMBA) alapítványt szerződésszegés miatt. A per tárgya 534 millió forint ám az ügy, mintegy mellékesen, arról is szól, hogy a fideszes politikus magánalapítványába hogyan tolhattak át több mint 2 milliárd forint, papíron nem is nekik kiutalt állami támogatást.

Az ügy alapja az volt, hogy a Csepeli Birkózó Club 2016-ban két minisztériumtól összesen 2,4 milliárd forintot kapott egy birkózócsarnok felépítésére: előbb az Emberi Erőforrások Minisztériuma adott 400 milliót a csepeli önkormányzaton keresztül, a vonatkozó dokumentum szerint a Csepeli Birkózó Club Béke téri csarnokának felújítására, Simicskó István államtitkár aláírásával, majd Seszták Miklós nemzeti fejlesztési minisztertől érkezett 2 milliárd egy birkózó akadémia létesítésére. De hiába szerepelt mindkét papíron az, hogy a birkózóklub a vissza nem térítendő támogatás kedvezményezettje, a CsBC egyelőre tisztázatlan körülmények között átengedte a pénzt Némethnek és az alapítványának, ő pedig fel is építette ebből a KIMBA RSD-parti birkózócsarnokát. Ami a sport mellett alkalmanként például fideszes kampányeseményeknek is helyet adott.

A per mégsem az állami támogatás vélelmezett magáncélra fordítása miatt folyik, hanem azért, mert a csarnok építése közben Németh összeveszett a klubbal, akiket a végén nem engedett be abba a csarnokba, ami a papíron nekik kiutalt állami pénzből épült. A be nem engedést úgy valósította meg, hogy igen magas, évi 36 milliós bérleti díjat szabott meg a klubnak, amit az nem tudott kifizetni, így önkormányzati helyiségekben tartja azóta is az edzéseit. (A Kimba teljes évi bevétele kevesebb volt akkor ennél a 36 milliónál és az állam állta az akadémia minden kiadását is.)

A klub az első, 400 milliós állami támogatásrészt és 134 millió forint kártérítést kér a perben, így áll össze a több mint félmilliárd forintos követelésük. A fideszes, de Németh-tel kritikus Csepe Info így foglalta össze Németh csütörtöki tanúvallomását:

„Németh Szilárd nem emlékszik. A politikus nem tudja, hogy 2015-ben mi történt az önkormányzatban a Csepeli Birkózó Club pénzeivel, ugyanis akkor már nem volt önkormányzati képviselő - állította a KIMBA-per tárgyalásán. A politikus másra se nagyon emlékszik - derül ki a vallomás során. - Most is az vagyok, jelenleg. Vagy már leszedtek? Nem tudom. - felelte Németh arra, hogy ő-e a birkózó szövetség elnöke.”

A Fővárosi Törvényszéken tartott tárgyaláson folytatódtak a nehezen megmagyarázható technikai gikszerek. Ennek a pernek egy 2025. végi tárgyalását ugyanis azért kellett megismételni, mert kiderült, hogy nem működött a jegyzőkönyv funkcióját betöltő videófelvevő rendszer, hiába nyomták meg a gombot. Most pedig a bíró nem tudta elindítani a felvételt, mert nem tudott belépni a rendszerbe, így majdnem elmaradt ez a tárgyalás, aztán sikerült megoldaniuk a problémát.