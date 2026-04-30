Attól tart a szlovák sportminiszter, hogy Magyar Péter visszafoglalja a Felvidéket, ezért visszavezetné a sorkatonaságot

„Orbán után itt van egy újabb magyar nacionalista, aki nem fér a bőrébe. Úgy látszik, hogy Szlovákia déli területeinek Magyarországhoz való visszacsatolása még mindig a magyar politika elsődleges céljai közé tartozik”

– fejtette ki gondolatait egy Facebook-videóban Rudolf Huliak, szlovák sportminiszter. Ezt a következtetést abból vonta le, hogy Magyar Péter a beszédeiben gyakran használja a Felvidék szót.

Szerinte ennél csak az a rosszabb, hogy a Progresszív Szlovákia (PS) kifejezetten örül az új magyar miniszterelnök megválasztásának. Állítása szerint nem hallott ugyanis arról, hogy Michal Šimečka pártelnök vagy Martin Dubéci, a párt parlamenti frakcióvezetője elítélte volna Magyar kijelentéseit.

„Fel kell készülnünk arra, hogy a progresszívek átadják a déli területeket a magyaroknak?” – kérdezte.

Majd kifejtette, ő már régóta szorgalmazza a három hónapig tartó kötelező sorkatonaság visszavezetését, hiszen szerinte a NATO sem védené meg Szlovákiát, ezért erősnek kell maradniuk és meg kell tudni védeni magukat. (Újszó)