Indiai milliárdos fogadná be Pablo Escobar túlszaporodott vízilovait

Anant Ambani indiai milliárdos felajánlotta, hogy megment nyolcvanat Pablo Escobar úgynevezett „kokainvízilovaiból”, amelyekre egyébként Kolumbiában a halál válrna.

Az indiai üzletember felajánlotta, hogy befogadja saját vadrezervátumába a 80 vízilovat, amelyeket a kolumbiai kormány a túlszaporodás miatt kilövésre ítélne. A vízilovakat (pontosabban inkább a mostaniak őseit) az 1980-as években hozatta az országba Escobar, aki Latin-Amerika egyik legnagyobb magánállatkertjét akarta létrehozni. Azóta a populációjuk mintegy 160 egyedre nőtt, és már az őshonos fajokat veszélyeztetik.

Ők itt Escobar vízilovainak leszármazottjai Fotó: RAUL ARBOLEDA/AFP

Néhány hete Kolumbia bejelentette, hogy 80 állat kilövését tervezi, ami komoly vitát váltott ki. Korábban a kolumbiai környezetvédelmi minisztérium alternatív megoldásokkal próbálkozott, például az állatok egy részének áttelepítésével olyan országokba, mint Ecuador, Peru, a Fülöp-szigetek, India, Mexikó, a Dominikai Köztársaság, Dél-Afrika vagy Chile, de ezek a tervek nem haladtak előre.

Ambani az indiai Jamnagar városában, Gujarat államban hozta létre a Vantara nevű természetvédelmi központot, amely hivatalos adatai szerint több mint 150 000 állatnak ad otthont, több mint 2000 fajból, ide helyezné át a Kolumbiában élő 80 vízilovat.

Ambani, aki a Vantara alapítója és az India legnagyobb magánvállalatának tartott Reliance Industries Limited elnök-vezérigazgatójának fia, állítása szerint elkötelezett állatvédő. „Az állatokban Istent látom, a Vantara pedig egy templom” – mondta.

Ő amúgy korábban akkor került a nemzetközi figyelem középpontjába, amikor 2024-ben megházasodott, és az esküvőt kísérő fényűző ünnepségsorozat hónapokig tartott. (CNN)