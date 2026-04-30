Trump azzal fenyegetőzik, hogy csökkenti a Németországban állomásozó amerikai haderő létszámát

Az Egyesült Államok csökkentheti a Németországban állomásozó csapatainak számát – jelentette be Donald Trump, néhány nappal azután, hogy a német kancellár azt mondta: Irán „megalázza” Amerikát. A Truth Social platformján közzétett bejegyzésében az amerikai elnök azt írta, hogy kormánya

„vizsgálja és mérlegeli a Németországban állomásozó csapatok esetleges csökkentését, és rövid időn belül döntés születik”.

Hétfőn Friedrich Merz azt sugallta, hogy a Trump-adminisztráció alulmarad az Iránnal folytatott tárgyalásokon.

„Az irániak nyilvánvalóan rendkívül ügyesek a tárgyalásban – vagy inkább abban, hogy nem tárgyalnak: hagyják, hogy az amerikaiak Iszlámábádba utazzanak, majd eredmény nélkül távozzanak”

– mondta a német kancellár. Merz szerdán megismételte kritikáit, kijelentve, hogy Európa „szenved” a Hormuzi-szoros lezárásának következményeitől.

Trump a múlt héten lemondta az amerikai tárgyalók második iszlámábádi útját, azóta az iráni nukleáris programról és a világkereskedelem szempontjából kulcsfontosságú szorosról folytatott egyeztetések megrekedtek. Trump kedden azzal vádolta Merzet, hogy szerinte „rendben van, ha Iránnak atomfegyvere van”, és azt mondta: a kancellár „nem tudja, miről beszél”. Szerdán Merz elutasította ezeket a megjegyzéseket, hangsúlyozva, hogy kapcsolata Trumppal továbbra is „olyan jó, mint volt”.

Az amerikai csapatkivonásról szóló fenyegetés aggodalmat kelthet Berlinben és egész Európában. Ez ráadásul egy olyan időszakban történik, amikor nő a feszültség az Egyesült Államok és európai szövetségesei között, és Trump egyre gyakrabban beszél a NATO-ból való kilépésről. Bár egy ilyen lépés kilépés súlyos következményekkel járna Európa biztonságára nézve, ezt jogi akadályok nehezítik: egy 2024-es törvény értelmében ehhez kongresszusi jóváhagyás szükséges. Szakértők szerint ezért valószínűbb, hogy Washington inkább részleges lépésekkel – például az európai amerikai csapatok csökkentésével – gyengítené a szövetséget.

Az Egyesült Államok jelenleg több mint hatvanezer katonát állomásoztat Európában, főként Németországban. Trump régóta bírálja a NATO-tagokat a védelmi kiadások miatt, és az utóbbi időszak konfrontatív lépései miatt egyes elemzők már a szövetség történetének egyik legsúlyosabb válságáról beszélnek. (Guardian)