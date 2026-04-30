Visszavonta a támogatását a közgyűlés, nem épül kínai akkuipari üzem Szolnokon

Nem támogatja az elektrolitgyár megépítését a közgyűlés – írta szerdai Facebook-posztjában Szolnok polgármestere, Györfi Mihály. Szijjártó Péter külügyminiszter márciusban jelentette be, hogy a KunlunChem kínai elektrolitgyártó cég a városban építi fel az első európai üzemét.

„Az ülésen kezdeményezésemre a testület visszavonta azt a fideszes többség által 2024-ben hozott döntést, amellyel elvi támogatást nyújtottak az akkumulátoripari beruházásokhoz. Most már a Fidesz is elismeri, amit én végig hangoztattam: a kínai cég nem adott tájékoztatást a lehetséges kockázatokról”

– írta a Györfi.

Az ülésen azt mondta, a beruházó részéről a létesítménnyel kapcsolatos tájékoztatásban nem történt érdemi előrelépés, a projekt tényleges környezetterhelési paraméterei továbbra sem ismertek. Arról is beszélt, hogy a lakossági aggodalmak nem csökkentek, különösen a veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatok, a közúti szállítás és a településrendezési összhang hiánya miatt. Ezért beruházás jelenlegi formájában nem ítélhető meg támogathatónak, és a 2024-ben adott elvi támogatás fenntartása nem indokolt. (via MTI)