A leendő egészségügyi miniszter arról posztolt, hogy nem olyan egyszerű ez a szülészválasztásos dolog, mint ahogy Kapitány István ígérte, úgyhogy ezt majd az ő tárcája dönti el

„Nagyon üdvözlöm, hogy Kapitány István felhívja a figyelmet a gyermekvállalás fontosságára és a demográfiai helyzet kritikus állapotára”, kezdi Facebook-posztját leendő egészségügyi miniszter, majd hosszú írásban fejti ki, hogy nem lesz olyan egyszerű az a szülészorvos-választás, mint ahogy Kapitány István ígérte. Kapitány annyit írt pénteken más egyéb ígéretek mellett, hogy visszaállítanák a szülészorvos-választás lehetőségét.

Hegedűs szerint a szülészorvos-választás kérdése jóval összetettebb annál, mint ahogy elsőre látszik, a fejlett egészségügyi rendszerek jó példái általában nem a fogadott orvosra épülő szülészetet erősítik, hanem a kiszámítható és biztonságos állami ellátást: azt, hogy minden nőnek legyen felelős ellátója, ismert csapata, átlátható betegútja és garantált joga a méltó bánásmódhoz — függetlenül attól, hogy tud-e magánrendelésre járni.

Ez nagyon komplex kérdés, amelynek sok vetülete és hatása van a rendszerre, az ellátókra és az érintett családokra is. Éppen ezért fontos, hogy a szülészorvos-választásról valódi szakmai egyeztetések döntsenek. Ennek teljes körű megtárgyalása a szakmai szervezetekkel, orvosi és szülésznői társaságokkal, szakmai kamarákkal, betegjogi és női érdekvédelmi csoportokkal az önálló egészségügyi minisztériumban fog napirendre kerülni.

Mert itt nem egyszerűen arról van szó, hogy lehessen-e orvost választani, hanem arról, hogyan lehet olyan szülészeti rendszert építeni, amely egyszerre biztonságos, méltányos, térítés- és hálapénzmentes, átlátható és minden nő számára hozzáférhető, zárul a bejegyzés.