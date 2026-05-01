Izrael feltartóztatott egy Gázába tartó flottillát, rajta egy magyar aktivistával

Izrael csütörtökön feltartóztatott nemzetközi vizeken egy 22 hajóból álló flottillát, amelyek Gázába akartak segély eljuttatni, számolt be a BBC. A feltartóztatott 175 aktivista között van egy magyar állampolgár is, erősítette meg a Külügyminisztérium a 444-nek. A magyar résztvevővel, Walter Richárddal még az indulás előtt a Mérce csinált interjút.

A Global Sumud Flotilla (GSF) szervezői „kalózkodásnak” nevezték az akciót, azt állítva, hogy a fedélzeten tartózkodókat jogellenesen fogták el több mint 965 kilométerre Gázától, amely izraeli tengeri blokád alatt áll.

Izrael külügyminisztériuma közölte, hogy mintegy 175 aktivistát vettek őrizetbe, és a flottillát „PR-akciónak” minősítette. Az izraeli hatóságok pénteken azt közölték, hogy partra tették egy kis krétai kikötőben a gázai flotilla aktivistáit.

A görög parti őrség kíséretében az aktivistákat négy autóbusszal szállították egy krétai városba, amelynek nevét nem hozták nyilvánosságra a francia hírügynökség forrása szerint. A görög külügyminisztérium csütörtök este közölte, hogy a görög hatóságok kapcsolatba léptek Izraellel a flotilla utasainak partra szállítása és biztonságos hazatérésük biztosítása érdekében.

A GSF adatai szerint a flottilla fennmaradó 36 hajójának többsége jelenleg Kréta déli partjai közelében tartózkodik.

A flottilla két héttel ezelőtt indult útnak; összesen 58 hajó csatlakozott Spanyolországból, Franciaországból és Olaszországból azzal a céllal, hogy áttörjék Izrael gázai blokádját.

Csütörtökön a GSF azt közölte, hogy az izraeli haditengerészet „feltartóztatta, megrohanta, majd szisztematikusan működésképtelenné tette és megrongálta a flottilla több hajóját” egy „erőszakos rajtaütés során nemzetközi vizeken”, Krétától északnyugatra, az éjszaka folyamán.

Miután elterjedt a hír, hogy az aktivisták között van egy magyar származású, Barcelonában élő aktivista is, megkerestük a magyar külügyet, hogy erősítsék meg az információt. Azt írták: