Szép kis lopássorozatot hozott össze egy csörögi férfi Vácon

B. Attila egy elektromos rollerrel kezdte, aztán rákapott az ízére, végiglopta a következő négy napot, számolt be a rendőrség.

A tolvajlás időrendben:

Április 13: emberünk egy váci garázssor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Mikor közelebb ment, észrevette, hogy az indítókulcs is benne van, így nem tétovázott sokat. Ráállt, és a rajta lévő sisakkal együtt elvitte a kétkerekűt.

Április 14: Éjszaka egy parkoló teherautó háromszögablakát törte be, majd az abban talált szerszámgépeket magával vitte. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment be, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt három pár cipőjét lopta el.

Április 15: tolvajunk eddigre emelte a tétet: egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Mondjuk messzire nem jutott vele, aznap délután egy darus kocsi aláfutásgátlójának ütközött. A férfi az esetet követően kiszállt és jobbnak látta, ha inkább elmenekül a helyszínről.

Április 16: szünnap.

Április 17: tolvajunk hajnalban Vácon beszállt egy ház előtt parkoló autóba. A járgányban talált egy táskát, amiben a kocsi indítókulcsa is benne volt. Így nem volt nehéz meglovasítani azt.

A lopássorozat azonban itt ért véget, mert a rendőrök a délelőtti órákban megtalálták Csörögön a lopott járművet. Később érkezett az információ az egyenruhásokhoz, hogy a település egyik utcáján látták a fiatal férfit is.

A járőrök azonnal a helyszínre siettek, de mikor B. Attila észrevette őket, menekülőre fogta. Befutott az egyik ház kertjébe, ahol átugorva a kerítést még a szomszéd ház udvarába is átjutott, de ott a hajszának vége lett, a rendőrök elfogták.

Előállították a Váci Rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki lopás és jármű önkényes elvétele miatt. A nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.