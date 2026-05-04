Az alföldi gazdák szerint idén sok helyen nem lesz mit szüretelni

Május elsején szokatlanul erős lehűlés érte az Alföldet, ami komoly károkat okozott a szőlőültetvényekben. A szakemberek szerint sok helyen nem részleges, hanem teljes terméskieséssel kell számolni – írja az Agrárágazat.

A legsúlyosabb becslések alapján az alföldi több mint 23 ezer hektárnyi szőlő közel 80 százalékán akár teljes fagykár is lehetett. Ez legalább 30 milliárd forintos veszteséget jelenthet a borágazatnak.

Különösen a Hajós–Bajai és a Kunsági borvidéket sújtotta a fagy. Előbbinél az 1800 hektárból több mint 1500 hektár károsodott, a Kunságban pedig a több mint 20 ezer hektárból nagyjából 15 ezer hektáron lehet teljes vagy majdnem teljes a kár.

A gazdák szerint sok ültetvényen egyszerűen nincs mit megmenteni: nincsenek rügyek, nem indult meg a növekedés. „Idén nem lesz mit szüretelni” – mondta Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke. A hideg órákig tartott, helyenként mínusz 5–6 fokig hűlt a levegő, ami ellen gyakorlatilag nem lehetett védekezni.

A gond nem csak az, hogy elmarad az idei termés. A szőlőt akkor is gondozni kell, ha nincs mit leszedni. A gazdák hektáronként 800 ezer és 1,1 millió forint közötti költséggel számolnak, miközben bevétel alig lesz. Ez különösen nehéz egy olyan ágazatban, amely már eddig is gondokkal küzdött.

A helyzetet rontotta az áprilisi szárazság is. A szokásos 40 milliméter körüli csapadék helyett csak néhány milliméter esett, így a növények eleve legyengültek. Ilyen körülmények között az úgynevezett száraz fagy még nagyobb kárt okoz: a kevés nedvesség és az alacsony páratartalom miatt már kisebb fagyok is pusztítanak.

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa már kérte a kárenyhítést az Agrárminisztériumtól, közben pedig megkezdték a felméréseket is. Most nemcsak az a kérdés, mekkora a kár, hanem az is, hogy lesz-e elég segítség ahhoz, hogy a gazdák jövőre is folytatni tudják a munkát.