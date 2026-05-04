Az irodalmi folyóiratok végzetes helyzetbe kerültek, mert a csókosoknak 17 milliárdot dobó NKA nekik nem utalta át a túléléshez szükséges minimális támogatást sem

Együtt fordultak a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) vezetéséhez a legjelentősebb irodalmi folyóiratok, mert miközben Hankó miniszter az NKA-n keresztül 17 milliárd forintot folyósított frissen alapított Fidesz-közeli szervezeteknek és Fásy Zsülikének, ők még azt az ennél nagyságrendekkel kisebb támogatást sem kapták meg, amit már elvileg megnyertek az elbírált pályázataikkal.

A forrásnak már az év elején meg kellett volna érkeznie hozzájuk, ha pedig nagyon rövid idő alatt nem kapják meg a pénzt, többüket a megszűnés fenyegeti - írják nyílt levelükben.

„A magyar irodalmi folyóiratok idén tavaszra végzetesen nehéz helyzetbe kerültek. A támogatás összértéke jelentősen csökkent, a szerződéskötés elmaradása pedig ellehetetleníti a folyamatos működést. Miközben a hírek szerint az év végén a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárdot szórt szét, a magyar folyóiratok a megszűnés szélére jutottak”

– írják közös levelükben a Jelenkor, a Bárka, az Olvasat, a Forrás, a Tiszatáj, az Új Forrás, az Eső, a Műút, az Irodalmi Magazin, a Magyar Napló, az Alföld és a Kortárs, vagyis egy-két kivétellel testületileg a legfontosabb irodalmi lapok főszerkesztői.

Levelük szerint az NKA illetékes kollégiuma már április 1-én meghozta döntését az év elején beadott pályázatokról, sőt ezt a még hivatalban lévő Hankó Balázs miniszter is aláírta. A megítélt támogatásukat ennek ellenére mindezidáig nem folyósították nekik.

„Amennyiben ezek a támogatások a legrövidebb időn belül nem érkeznek meg, a folyóiratok jelentős részét a megszűnés fenyegeti. Önmagában az méltatlan, hogy a támogatásokat nem év elején folyósítja az NKA, minden további késlekedés elfogadhatatlan”

– áll a közös nyílt levélben.