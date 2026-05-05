A Kifli és a Használtautó is elhagyja Balásy Gyula államnak felajánlott reklámcégeit

A Lounge csoport két ügyfele, a Kifli és a Használtautó is közölte, hogy lezárják a közös munkát a milliárdos államnak felajánlott kommunikációs ügynökségeivel – írja a Forbes.

Fotó: Mehes Daniel/Daniel - stock.adobe.com

A Használtautó.hu üzletágvezetője közölte, hogy 2023-ban vásárolta fel az ingatlan.com az oldalt és építette be utána a United Platforms csoportba. „A Lounge Communicationnel fennálló szerződést még a korábbi tulajdonostól, a norvég központú Adevintától örökölte meg a vállalat.” Koralewsky szerint „az akvizíció után stratégiai célként” tűzték ki, hogy „a vállalati kommunikációt házon belülre” költöztessék a Használtautó.hu esetében is, mivel „a cégcsoporton belüli más piactér esetében a modell rendkívül sikeresen és hatékonyan működik”. Azt állítja, „a vállalati kommunikációs feladatokat a jövőben belső erőforrásokkal” szeretnék megoldani, tavaly a Lounge-ot is értesítették, „így a folyamat független a közelmúlt eseményeitől vagy nyilatkozataitól”, csak éppen „technikai és szervezeti előfeltételei” voltak és vannak az átállásnak.

A Kifli.hu hazai ügyvezetője azt írta, „minden kommunikációnkban és magyarországi tevékenységünkben szigorú politikai semlegességet tartunk fenn”, és „ez az elv a partnerválasztásunkat is meghatározza”. „Ennek megfelelően a Kifli Magyarországon olyan ügynökséggel folytatja PR- és kommunikációs munkáját, amely nem áll semmilyen kormányzati vagy állami tulajdonban” – írta.