A lengyelek több amerikai katonát szeretnének az országba, de nem a németek rovására

külföld

Lengyelország szívesen fogadna több amerikai katonát, de nem szeretnék, ha ezek a katonák Németország rovására érkeznének hozzájuk – erről beszélt Donald Tusk lengyel miniszterelnök. A lengyel ellenzék azzal bírálta Tusk kijelentését, hogy Németország érdekeit helyezi a lengyel érdek elé.

Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

Tusk azután válaszolt újságírói kérdésre, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, kivonnak ötezer katonát a Németországban állomásozó harminchatezres állományból – Trump azután döntött a kivonásról, hogy a német kancellár, Friedrich Merz azt állítota, az Egyesült Államokat megalázták az Iránnal való tárgyalásokon.

A kivonás utáni elemzésekben ismét felmerült, hogy az amerikai katonák Németországból keletre, azaz vélhetőleg Lengyelországba mehetnek, ahol már korábban is jelezte a kormány, hogy örülnének az erősebb amerikai jelenlétnek. Tusk azonban hangsúlyozta, hogy nem szeretnének katonákat elcsábítani Németországból, mivel nem akarják aláásni az európai szolidaritást. (Notes From Poland)

külföld Donald Tusk Donald Trump amerikai katonák Németország Friedrich Merz lengyelország