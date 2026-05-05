A lengyelek több amerikai katonát szeretnének az országba, de nem a németek rovására

Lengyelország szívesen fogadna több amerikai katonát, de nem szeretnék, ha ezek a katonák Németország rovására érkeznének hozzájuk – erről beszélt Donald Tusk lengyel miniszterelnök. A lengyel ellenzék azzal bírálta Tusk kijelentését, hogy Németország érdekeit helyezi a lengyel érdek elé.

Tusk azután válaszolt újságírói kérdésre, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, kivonnak ötezer katonát a Németországban állomásozó harminchatezres állományból – Trump azután döntött a kivonásról, hogy a német kancellár, Friedrich Merz azt állítota, az Egyesült Államokat megalázták az Iránnal való tárgyalásokon.

A kivonás utáni elemzésekben ismét felmerült, hogy az amerikai katonák Németországból keletre, azaz vélhetőleg Lengyelországba mehetnek, ahol már korábban is jelezte a kormány, hogy örülnének az erősebb amerikai jelenlétnek. Tusk azonban hangsúlyozta, hogy nem szeretnének katonákat elcsábítani Németországból, mivel nem akarják aláásni az európai szolidaritást. (Notes From Poland)