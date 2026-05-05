Megbukott a román kormány

Megbukott a Ilie Bolojan vezette kormány, ezzel új szakaszba lép a romániai politikai válság. A PSD, ami az AUR szavazataival vitte át a bizalmatlansági indítványt, továbbra sem vállal nyílt közös kormányzást a szélsőjobboldali párttal, így nem áll össze automatikusan egy új többség.

Nucusor Dan államfő és Ilie Bolojan kormányfő 2026. április 22-én. Fotó: IMAGO/Lucian Alecu/IMAGO/Lucian Alecu via Reuters Connect

A Transtelex szerint emiatt a kezdeményezés könnyen visszafordulhat a liberálisokhoz, és lehet, hogy a PNL próbál új kormányt alakítani, akár Cătălin Predoiu vezetésével. Lehetséges, hogy új tárgyalások, törékeny alkuk és nehezen összeálló többségek jöhetnek – ami elnyújthatja a bizonytalanságot.

Informális kormányalakítási tárgyalásokat kezdeményez a pártokkal, és arról biztosít mindenkit, hogy a konzultációk végén Nyugat-barát kormánya lesz az országnak – jelentette be Nicușor Dan államfő, a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítvány megszavazása után.