Sarah Paulson végre helyére tette a Met-gálát

Újra megtartották a Met-gálát, vagyis a gazdagok és kiváltságosok jelmezbálját, ami évtizedekkel ezelőtt még azzal a célllal indult el, hogy adományt gyűjtsenek a Metropolitan múzeum divatintézetének. Mára ez kissé átalakult, és leginkább arról szól, ki annyira kiváltságos, hogy meghívót kapjon, majd ennek örömére valami igazán extrém vagy extravagáns, néhány esetben nevetséges hacukában vonuljon végig a vörös szőnyegen. Ami ebben az esetben zöld volt.
A halandók kizárásával megtartott bulinak – ahogy eddig minden évben – most is volt témája: a gála a „jelmezművészet” témája köré épült, a dresscode pedig a „divatművészet” volt. Ízlés kérdése, hogy kinek milyen ruha tetszik vagy nem tetszik, de ha azt nézzük, hogy a Met-gáka érdekessége általában az extremitás vagy valamiféle megdöbbentés, akkor ezt a viszonylag tágan értelmezhető témát most talán a Kardashianok legfiatalabbika, Kylie Jenner, illetve a vad Halloween-jelmezeiről ismert modell, Heidi Klum mutatta be kreatívan.
Előbbi azzal érte el, hogy történjen VALAMI, hogy magára kanyarított egy levetkőzős ruhát...
...utóbbi pedig tisztán kimondta szoborjelmezével, hogy ez a buli tényleg nem más, mint a gazdagok és kiváltságosok pénzégetős kretén halloweenje.
És egyértelműen utóbbira próbált rávilágítani nem is annyira finom utalásokkal Sarah Paulson a maszkjával.
De ez csak az én véleményem, a nagyközönség és a magazinok meg egyéb hozzáértők véleménye szerint az este legfontosabbika Beyoncé volt, aki tíz éve nem járt a MET-gálán, most pedig egy gigabundával takart ezüst csontvázjelmezben tért vissza férje Jay-Z és lányuk Blue Ivy kíséretében.
Utóbbi, vagyis a gyerekük jelenléte abból a szempontból volt leginkább izgalmas, mert a MET-gála eddigi szabályai szerint 18 év alattiak nem léphettek be, Blue Ivy pedig még mindig csak 14 éves.
Nicole Kidman Met-gálás szemmel nézve egészen visszafogott volt.
Kim Kardashian próbált extremitást vinni a buliba, de az elmúlt években rajta látott szettek után az alábbi láttán már csak legyintünk.
Teyana Taylor a legcsinosabb jetinek öltözött,
Bad Bunny pedig azzal érte el, hogy felfigyeljenek rá, hogy bácsinak maszkíroztatta magát.
Gigi Hadid a jelek szerint azt hitte, még mindig 2016 van, a meztelen jelmezek ideje.
Madonna hajókatasztrófának öltözött,
Chase Infiniti magára kapott egy festményt,
Sza túlzásba esett,
a francia énekes Yseult pedig a legelegánsabb cserebogárnak öltözött.
De hogy pár férfit is lássunk, akik a fekete szmokingon túl is tudtak gondolkodni: Colman Domingo Valentinóban mutatta meg magát:
Connor Storrie felhívta a figyelmet arra, hogy sokat jár edzőterembe,
Jeremy Pope ebben a gyöngyös kockahasat mintázó Vivivenne Westwoodban villogott,
Patrick Schwarzenegger pedig mintha egy szupershősös képregény őrületesen menő gonoszának akart volna öltözni.
A személyes kedvencem egyébként Bhavitha Mandava model volt, aki azt mondta: „fuck it”, és felvett egy Chanel farmert a vörös szőnyeges eseményre.
Hogy mennyi jött össze a támogató jegyekből, amiknek darabja már tavaly is 50-75 ezer dollár körül mozgott, nem tudni pontosan. De abban egészen biztosak lehetünk, hogy a bevételnél több pénzt sikerült kiadni a jelmezekre.