Gulyás Gergely attól fél, hogy „néhány korrupciógyanút felvető ügy” miatt boszorkányüldözés kezdődik

Egyperces videót tett közzé a bukott kormány minisztere, amiben az elmúlt tizenhat év eredményeit méltatja, majd a „nemzeti oldal” kollektív bűnösséggel megbélyegzéséről beszél. Mondandója lényege:

az elmúlt tizenhat év gazdasági sikerek sorát hozta (a reálbérek, az állami vagyon és általában a magyar gazdaság duplájára emelkedése),

amihez kellett „több tucat kormányzati és több száz közigazgatási vezető” tisztességesen végzett munkája.

Szerinte erre mindenki büszke lehet, különösen „a jobboldal, nemzeti oldal egésze”. Csakhogy büszkeség helyett mi jut osztályrészükül? A védekezés az ellen, hogy „néhány korrupciógyanút felvető ügy miatt kollektív bűnösséggel bélyegezzék meg a nemzeti oldalt”. Itt jön egy kicsit keszekusza gondolatmenet egyéni és kollektív felelősségről, miszerint:

„a politikai felelősség közös, a jogi felelősség azonban mindig egyéni”, de a Fidesz-KDNP mégis kollektíven „mindenkit meg fog védeni, akit alaptalanul rágalmaznak, vagy akit koncepciós eljárásokkal fenyegetnek”. Hogy milyen alaptalan vádakra vagy rágalmakra gondol, az sajnos nem derül ki a videóból – a legnagyobb figyelmet kiváltó ügy eddig Balásy Gyula sírós videója volt, de ott senkit nem vádoltak, ő ült kamerák elé –, az viszont igen, hogy a Fidesz nem támogatja a boszorkányüldözést, amit ilyen tizenhat év után kissé meglepő hallani.



