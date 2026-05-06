Gulyás Gergely attól fél, hogy „néhány korrupciógyanút felvető ügy” miatt boszorkányüldözés kezdődik

Egyperces videót tett közzé a bukott kormány minisztere, amiben az elmúlt tizenhat év eredményeit méltatja, majd a „nemzeti oldal” kollektív bűnösséggel megbélyegzéséről beszél. Mondandója lényege:
Szerinte erre mindenki büszke lehet, különösen „a jobboldal, nemzeti oldal egésze”. Csakhogy büszkeség helyett mi jut osztályrészükül? A védekezés az ellen, hogy „néhány korrupciógyanút felvető ügy miatt kollektív bűnösséggel bélyegezzék meg a nemzeti oldalt”. Itt jön egy kicsit keszekusza gondolatmenet egyéni és kollektív felelősségről, miszerint:
„a politikai felelősség közös, a jogi felelősség azonban mindig egyéni”, de a Fidesz-KDNP mégis kollektíven „mindenkit meg fog védeni, akit alaptalanul rágalmaznak, vagy akit koncepciós eljárásokkal fenyegetnek”. Hogy milyen alaptalan vádakra vagy rágalmakra gondol, az sajnos nem derül ki a videóból – a legnagyobb figyelmet kiváltó ügy eddig Balásy Gyula sírós videója volt, de ott senkit nem vádoltak, ő ült kamerák elé –, az viszont igen, hogy a Fidesz nem támogatja a boszorkányüldözést, amit ilyen tizenhat év után kissé meglepő hallani.