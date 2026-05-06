Három fertőzöttet evakuáltak a hantavírusos hajóról

Három embert evakuáltak arról az óceánjáróról, amelynek három utasa már meghalt hantavírus okozta fertőzésben, írja a Guardian.

Szerdán a hajó engedélyt kapott Spanyolországtól, hogy kikössön Tenerifén, ahova körülbelül három nap múlva fog elérni az egészséges utasokkal és személyzettel. Előbb azonban evakuálni kellett a már fertőzött betegeket, ez történt meg szerda délután.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közlése az evakuáltak között van a hajó brit származású orvosa, egy holland kollégája, és még egy utas. Őket továbbszállították Hollandiába.

A spanyol egészségügyi hatóságok szerint a brit orvos állapota stabilabbá vált, miután korábban kritikus állapotban volt. A WHO szerint összesen nyolc esetet tartanak számon, ezek közül öt megerősített.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója az X-en azt írta: „Három feltételezett hantavírusos beteget éppen most evakuáltak a hajóról, és úton vannak, hogy orvosi ellátásban részesüljenek Hollandiában, a WHO, a hajó üzemeltetője, valamint a Zöld-foki Köztársaság, az Egyesült Királyság, Spanyolország és Hollandia nemzeti hatóságainak együttműködésében.”

Mint írták, a WHO továbbra is együttműködik a hajó üzemeltetőivel az utasok és a személyzet egészségi állapotának szoros nyomon követése érdekében, valamint az érintett országokkal közösen dolgozik a megfelelő orvosi utánkövetés és szükség esetén az evakuálás biztosításán.

„Az utasok – mind a fedélzeten tartózkodók, mind azok, akik már partra szálltak – megfigyelése és utánkövetése megkezdődött, a hajó üzemeltetőivel és a nemzeti egészségügyi hatóságokkal együttműködésben. Jelenleg az általános közegészségügyi kockázat alacsony” - írták.