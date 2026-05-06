Meghalt a CNN alapítója, Ted Turner

Szerdán, 87 éves korában elhunyt Ted Turner médiamágnás, a CNN alapítója, számolt be a CNN.

Az Ohióban született, Atlantában dolgozó üzletember – akit szókimondó természete miatt „a Dél Szájának” becéztek – olyan médiabirodalmat épített fel, amely magában foglalta a kábeltelevízió első szuperállomását, népszerű film- és rajzfilmcsatornákat (Cartoon Network), valamint sportcsapatokat, például az Atlanta Bravest.

Turner emellett nemzetközileg ismert vitorlázó volt; filantróp, aki megalapította az ENSZ Alapítványt; aktivista, aki a nukleáris fegyverek világméretű felszámolásáért küzdött; valamint természetvédő, aki az Egyesült Államok egyik legnagyobb földtulajdonosává vált. Kulcsszerepet játszott a bölények visszatelepítésében az amerikai Nyugatra. Még a Captain Planet című rajzfilmsorozatot is létrehozta, hogy a gyerekeket a környezetvédelemre tanítsa.

Fotó: DON EMMERT/AFP

1991-ben a Time magazine az Év Emberének választotta Turnert, aki végül eladta médiahálózatait a Time Warnernek, majd később kiszállt az üzletből, de továbbra is büszkén beszélt a CNN-ről, amelyet élete „legnagyobb teljesítményének” nevezett.

Közvetlenül a 80. születésnapja előtt, 2018-ban valamivel több mint egy hónappal Turner nyilvánosságra hozta, hogy demenciában szenved. 2025 elején enyhe tüdőgyulladással kórházba került, majd egy rehabilitációs intézményben épült fel. Turnernek öt gyereke, 14 unokája és két dédunokája született.