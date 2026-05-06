Meloni egy őt ábrázoló, fehérneműs deepfake-képpel hívta fel a figyelmet a mesterséges intelligencia veszélyeire

A mesterséges intelligencia által készített deepfake-képek terjesztését kritizálta Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, miután őt ábrázoló, fehérneműs deepfake-képek is terjedni kezdtek az interneten.

Meloni a Facebookon meg is osztott közülük egyet, amihez azt írta, bárki is készítette a fotókat, még a megjelenésén is jócskán javított. Viszont az továbbra is tény, hogy a hazugságok terjesztése érdekében már bármit hajlandóak felhasználni az emberek. Hozzátette, hogy a deepfake-ek veszélyesek, mert bárkit megtéveszthetnek és manipulálhatnak.

„Én meg tudom védeni magam. Sokan mások nem. Ezért egy szabályt mindig alkalmazni kell: ellenőrizz, mielőtt elhiszel valamit, és gondolkodj, mielőtt megosztod. Mert ma velem történik, holnap pedig bárkivel megtörténhet.”

Giorgia Meloni Fotó: UMIT DONMEZ/Anadolu via AFP

Meloni kormánya törvényi szinten is küzd a mesterséges intelligencia és a deepfake-ek jelentette kockázatok ellen. Tavaly szeptemberben Olaszország lett az első uniós ország, ami átfogó törvényt alkotott a mesterséges intelligencia használatáról. Többek között börtönbüntetést vezettek be azok számára, akik kárt okoznak a technológiával.

A törvényt azután alkották meg, hogy egy pornográf weboldal ismert olasz nők – többek között Meloni és a legnagyobb ellenzéki pártot vezető Elly Schlein – manipulált képeit osztotta meg. Az olasz rendőrség elrendelte a több mint 700 ezer feliratkozóval rendelkező oldal leállítását, a római ügyészség pedig nyomozást indított az ügyben. (via The Guardian)