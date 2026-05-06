Nagy Ervin feljelentése nyomán letartóztattak egy dunaújvárosi férfit választási csalás gyanújával

„Megtörtént az első letartóztatás. A választási kampány során tettem feljelentést választási csalás miatt. Tegnap a Fejér vármegyei rendőrség nyomozói házkutatást tartottak és elfogtak egy férfit, akit gyanúsítottként hallgattak ki. Az új kormány feladata, hogy biztosítsa az igazságszolgáltatás függetlenségét, a nyomozók pedig bizonyították, hogy ha a rendszer hagyja, akkor ők gyorsan és helyesen végzik a munkájukat” - írja Nagy Ervin a Facebookon.

A bejegyzésben megosztotta a Fejér vármegyei rendőrség erről beszámoló közleményét, miszerint a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság nyomozói egy 28 éves férfit fogtak el otthonában kedden.

A gyanú szerint a férfi Dunaújvárosban pénzt ajánlott választópolgároknak azért, hogy 2026. április 12-i országgyűlési képviselő-választáson egy meghatározott jelöltre és pártra szavazzanak, majd ezt a szavazófülkében készített felvétellel igazolják.

A nyomozók kutatást tartottak, amely során elektronikai eszközöket, adathordozót, pénzt és dokumentumokat foglaltak le.

A férfit előállították a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki kilenc rendbeli, választás rendje elleni bűntett megalapozott gyanúja miatt.

Nagy Ervin Fejér megye 04. számú egyéni választókerületében verte rommá 60,5 százalékkal a fideszes jelölt, Mészáros Lajost, aki csak a szavazatok 32,76 százalékát tudta meg szerezni.