Nem léptetett elő egy fehér férfit a New York Times, diszkriminációért indul ellenük eljárás

Kedden indított pert a New York Times ellen az Equal Employment Opportunity Commission, az USA kormányának egyik szerve, ami a munkahelyi diszkriminációs szabályok betartatásáért felel. Az EEOC állításai szerint a lap jogellenesen járt el, amikor hátrányosan megkülönböztette egy fehér férfi alkalmazottját, aki csak bőrszíne és nemi identitása miatt nem kapta meg a neki járó előléptetést. Az ügy egy hónapok óta zajló vizsgálat eszkalációja, amelyet a New York Times szerint a kormány politikailag erősen befolyásol.

Trump valóban többször sérelmezte a fehér férfiak ellen irányuló „fordított diszkriminációt” és az EEOC republikánus, még Trump első ciklusa alatt kinevezett vezetője is kifejezetten „a védtelen fehér férfiak” figyelmébe ajánlotta a woke vállalati sokszínűségi programokat.

A keresetet New York szövetségi bíróságán nyújtották be egy fehér férfi alkalmazott nevében, aki szerint faji és nemi hovatartozása miatt nem kapta meg a kívánt előléptetést. A panasz szerint bár interjúzott a pozícióra, nem jutott be a végső körös meghallgatásokra, ahova állítása szerint a diverzitás növelése végett csak valamilyen elnyomott csoporthoz tartozó jelentkezőket választottak ki, így ő kiszorult. A munkakörre egy fehér nőt, egy fekete férfit, egy ázsiai nőt és egy multiraciális nőt jelöltek, közülük végül az utóbbit választották. A felperes szerint az előléptetett személy hovatartozása és neme miatt juthatott a lehetőséghez, miközben ő maga alkalmasabb volt az állásra. A per egy tavaly indult vizsgálatot követ, többek között bírósági tiltást követel a faji vagy nemi alapú diszkriminációval szemben, kéri a sértett fél kártérítését, valamint az előléptetést biztosítását.

Kuriózum, hogy a keresetet nem a sértett fehér férfi alkalmazott, hanem maga az EEOC indította, ami ritkább eljárási forma. A szervről korábban maga a The New York Times is megírta, hogy Donald Trump elnöksége alatt olyan ügyeket helyezett előtérbe, amelyek ráerősíthetnek a kormányzat „fordított diszkrimináció” antiwoke ideológiájára. Az EEOC ugyanakkor hivatalosan a polgárjogi törvények betartatásáért felel a munkahelyeken, az Andrea Lucas által vezetett szervezet is hangsúlyozza, a bizottság a diszkrimináció minden formáját egyformán jogellenesnek tartja, beleértve a fehér férfiakat érintő eseteket is. Döntéseik a perek indításáról többségi szavazással születnek, három jelenlegi tagjukból kettő republikánus, egy demokrata. A szervezetet vezető Lucas korábban saját közösségimédia-felületeit használva arra buzdította a fehér férfiakat, jelezzék, ha hátrányos megkülönböztetés éri őket a vállalati sokszínűségi programok miatt.

A New York Times közleményében határozottan elutasította a Equal Employment Opportunity Commission által megfogalmazott vádakat. Hangsúlyozták, a lap foglalkoztatási gyakorlata kizárólag érdemalapú, mindig a legalkalmasabb jelöltek kiválasztására törekednek. Szerintük a konkrét döntésnél nem játszott szerepet sem a faj, sem a nem. A kiválasztott jelölt kiváló szerkesztő, a vállalat pedig határozottan meg fogja védeni magát az eljárásban.

Trump egyébként más témában maga is indított egy 15 milliárd dolláros rágalmazási pert az újság ellen még 2024-ben, mivel szerinte a lap szerkesztősége aláásta kampányát és rontotta üzletemberként szerzett hírnevét. Ez a per még tart. (CNN)