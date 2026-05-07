Nem volt életveszélyes az egyik Hipp-bébiételben talált patkányméreg dózisa

A toxikológiai vizsgálat szerint nem volt életveszélyes az ausztriai Burgenland tartományban lefoglalt Hipp-bébiételben talált 15 mikrogramm patkányméregdózis - közölte a kismartoni ügyészség.

Enyhébb belső vérzést vagy más egészségügyi problémát viszont okozhatott volna.

Az ügyészség szóvivője hangsúlyozta, a vizsgálat eredménye kizárólag a Sérc (Schützen am Gebirge) településén lefoglalt bébiételes üvegre vonatkozik, a Szlovákiában és Csehországban találtakra nem, illetve keresnek még egy üveget Burgenlandban.

A hatóságok közveszélyokozás és súlyos testi sértés kísérlete miatt nyomoznak, egy 39 éves gyanúsított kedd óta vizsgálati őrizetben van. A Salzburgban elfogott szlovák férfi, aki a Hipp egy elbocsátott alkalmazottja, tagadja az ellene felhozott vádakat.

Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában áprilisban összesen öt manipulált bébiételes üveget foglaltak le fogyasztás előtt. A Hipp-termékeket a Spar áruházakból hívták vissza április közepén, miután kiderült, hogy valaki manipulálhatta a Hipp több 190 grammos, zöldségpürés üvegét. Óvintézkedésként más szupermarketek is kivonták a terméket a forgalomból. (MTI)