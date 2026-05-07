Újabb csúcson a forint, négy éve nem volt ennyire erős a magyar fizetőeszköz

Csütörtökön reggel újabb erőre kapott a magyar forint és látványos erősödésnek indult, ezzel pedig négyéves csúcsot állított be. A cikk írásakor egy euróért 357,1 forintot kellett adni a bankközi devizapiacon, miután előző nap még 358,4-es szint körül mozgott az árfolyam.

A mostani erősödésben két tényező játszik kiemelt szerepet. Egyrészt az iráni háborúról érkező, esetleges közeli békéről szóló hírek és értesülések a dollár gyengülését eredményezték, ezt pedig most árazza az európai piac. Egy dollárért egyébként a cikk írásakor 303,6 forintot kellett adni az előző napi 305 körüli árazással szemben. Másrészt, mivel a forint a régiós devizákhoz képest is (főleg a lengyel zloty) erősödni tudott, azt mutatja, hogy a Tisza választási győzelme is a hazánk és a forint iránti bizalmat erősíti.