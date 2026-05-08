Az FBI szerint nem probléma, hogy az igazgató Ka$h feliratú whiskysüvegeket osztogatott ajándékba

A The Atlantic szerdán megjelent cikkében arról írt, hogy Kash Patel „személyre szabott, saját márkás whiskey” készlettel utazik, amelyet állítólag gyakran osztogat a környezetében lévőknek. A beszámoló szerint az üvegeken a kentuckyi Woodford Reserve lepárló márkajelzése látható, és a „Kash Patel FBI Director” (Kash Patel, az FBI igazgatója) feliratot, valamint egy FBI-pajzsot gravíroztak rájuk. A pajzsot körülvevő szöveg Patel titulusát, valamint keresztnevének általa preferált stilizált formáját is tartalmazza: Ka$h. A pajzsot egy sas tartja, amely a kilences számot szorítja a karmaiban, ami valószínűleg arra utal, hogy Patel a kilencedik az FBI igazgatóinak sorában.

Ben Williamson, az FBI igazgatóhelyettese a The Guardiannek adott közleményében így fogalmazott: „A The Atlantic állítása hamis és félrevezető. A szóban forgó üvegek egy olyan, az FBI-nál bevett gyakorlat részét képezik, amely már jóval több mint egy évtizede, Patel igazgató érkezése előtt vette kezdetét. Az ügynökség szerint az FBI igazgatója „minden vonatkozó etikai irányelvet betartott” a személyre szabott bourbonös üvegek ajándékozásakor.

Fotó: TASOS KATOPODIS/Getty Images via AFP

A The Atlantic által megkérdezett nyolc személy – köztük jelenlegi és volt FBI- és igazságügyi minisztériumi tisztviselők, valamint más, az esetet ismerő személyek – szerint Patel az FBI munkatársainak, és olyan civileknek is adott ezekből a személyre szabott whiskysüvegekből, akikkel munkája során találkozott.

Egy magas rangú FBI-forrás a The Guardiannek azt nyilatkozta: „Minden hivatalos minőségben átadott üveg e hivatalos ajándékozási protokoll részét képezte. Ha Patel igazgató bármikor személyes ajándékként adott át egyet, annak árát megtérítette az Irodának.”

(Guardian)

