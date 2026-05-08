Két ausztrál nőt is emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolnak

Hivatalosan is vádat emeltek három, az Iszlám Államhoz (IS) köthető ausztrál nő ellen, miután hazatértek Szíriából. Egyikük, az 53 éves Kawsar Ahmad 31 éves lányával csütörtökön érkezett meg a melbourne-i reptérre. Még ott letartóztatták és pénteken már bíróság elé is állították, ahol döntöttek az előzetesbe helyezéséről. Kawsar Ahmadnak négyrendbeli emberiesség elleni bűncselekmény vádjával kell szembenéznie; a rendőrség szerint 2014-ben Szíriába utazott, és egy rabszolganőt tartott az otthonában.

Sydney-ben a 32 éves Janai Safarnak is bíróság elé kellett állnia, akit azzal vádolnak, hogy egy nyilvántartott konfliktusövezetbe lépett, ott tartózkodott, és csatlakozott az Iszlám Államhoz. Csütörtökön emeltek vádat ellene, miután fiával megérkezett Sydney-be. Safar esetében a rendőrség azt állítja, hogy 2015-ben utazott Szíriába, hogy csatlakozzon férjéhez, aki korábban elhagyta Ausztráliát és csatlakozott az Iszlám Államhoz. Azzal is megvádolták, hogy egy terrorszervezet tagja volt. Mindkét bűncselekmény maximálisan 10 évig terjedő börtönbüntetéssel büntethető.

Kawsar Ahmad a reptéren. Fotó: HANDOUT/AFP

Stephen Nutt, az Ausztrál Szövetségi Rendőrség terrorelhárításért felelős helyettes vezetője elmondta, hogy a rendőrség „minden olyan ausztrál állampolgár után nyomoz, aki nyilvántartott konfliktusövezetbe utazott, és gondoskodni fog arról, hogy a feltételezett bűncselekményt elkövetőket bíróság elé állítsák”.

„Ez továbbra is egy aktív nyomozás nagyon súlyos vádak alapján” – mondta.

A csütörtökön letartóztatott nők egy olyan csoport részei voltak, amely négy nőből és kilenc gyermekből állt, akik csütörtökön érkeztek Ausztráliába. Csütörtök este kaotikus jelenetek játszódtak le a melbourne-i repülőtéren, amikor az egyetlen nő, akit nem tartóztattak le, kilépett az érkezési csarnokból. Egy mintegy 15 fős, többnyire feketébe öltözött férficsoport rajzotta körül őt és a gyerekeket, hogy eltakarják az arcukat a várakozó újságíróhad elől.

