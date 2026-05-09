Hegedűs óriásit táncolt megint a Kossuth téren, Jalja már élőben zenélt neki

Az alakuló ülés utáni bulin megismételte a világhírű táncát Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter, ráadásul Jalja most élőben zenélt. Ő brit énekesnő volt a meglepetésvendég, akiről régóta beszéltek. Úgy tűnt, ez Hegedűst is meglepte.

Önfeledten táncolt, bekapcsolódott Magyar Péter, majd a frakció több tagja is. Végül Hegedűs átment Jaljához, és ott is táncolt egy kicsit. A dal végén megölelte és egy szelfivel búcsúzott.

Hegedűst az alakuló ülés egyik szünetében megkérdezte egy újságíró, gyakorolt-e, hiszen délután színpadra kell állnia. (Ekkor még nem volt ismert, hogy Jalja eljön.) Hegedűs azt mondta, nem gyakorolt, ez vagy spontán jön, vagy nem. „Én egyelőre nem készülök arra, hogy a performanszt úgy bemutassam, mint ahogy a választás estéjén. Ott egyetlen egy nagy hibát követtem el, és talán ezért lett az olyan spontán, amilyen. Egy pillanatig eszembe nem jutott, hogy az egész világ ezt a színpadot nézi, és én pedig kiálltam, és megmutattam a boldogságomat.”

