Impozáns, oroszlános tapétás irodában számolt fel a NAV egy számlagyárat

Egy konspiratívan működő céghálózatot számoltak fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyi nyomozói. Az akció egyik helyszíne egy igen impozáns, oroszlános képekkel teli, oroszlános tapétás iroda volt, szerencsére ezt videón is megörökítették:

A beszerzett bizonyítékok szerint a hálózat irányítója olyan bűnszervezetet működtetett, aminek célja különféle gazdasági társaságok ellátása volt fiktív számlákkal, hogy azok jogosulatlanul csökkenthessék áfafizetési kötelezettségüket.

A hatóságok szerint az okozott vagyoni hátrány meghaladja az egymilliárd forintot, ugyanakkor ez az összeg a zár alá vételek és lefoglalások révén teljes egészében megtérült. A hatóságok gépjárműveket, ingatlanokat, bankszámlákat, valamint több mint 90 millió forint készpénzt foglaltak le.

Az ügyben húsz embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, közülük nyolc letartóztatását rendelték el.

