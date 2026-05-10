Eklektikus kormányváltás: Magyar Péter és az orbáni propaganda egyszerre virít a kormany.hu-n címlapján

Bár a kormány Facebook-oldalát már szombaton átvették Magyar Péterék, a kormany.hu-t valószínűleg még nem. A weboldal címlapja ugyanis kifejezetten eklektikusan néz ki.

Miközben a fő hír Magyar Péter miniszterelnökké választása, az oldalsó sávban még az Orbán-kormány családpolitikai sikerpropagandáját és Orbán Viktor rádióinterjúit lehet látni. A kiemelt hírek között pedig ott van az „eredményes volt a nemzeti petíció” és a „megpróbálták felrobbantani a Török Áramlat gázvezetéket” című cikk is.

A kormány tagjairól szóló aloldalon még a régi kormány tagjai szerepelnek. Orbán és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes után a fideszes miniszterek következnek. Mivel az új minisztereket még nem nevezték ki, a fideszesek ügyvezető miniszterként hivatalosan még tényleg kormánytagok, Orbán viszont már nem miniszterelnök. Őt mindenképp le kellett volna már szedni a honlapról.

A Magyar Péter megválasztásáról szóló hírben egyébként azt írják, hogy a kormányalakítással párhuzamosan a kormany.hu is új vezetés alá kerül. Kérdés, hogy ha a Facebook-oldalt azonnal át tudták venni Magyar Péterék, a honlapot miért nem.