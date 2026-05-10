Két településen tartanak időközi választást, Esztergomban csak fideszes jelölt indul

Május 10-én Felsőszentmártonban polgármestert és képviselőket, Esztergomban pedig önkormányzati képviselőt választanak.

A Baranya megyei Felsőszentmártonban azért tartanak időközi választást, mert a képviselő-testület február 11-én feloszlatta magát. A választáson két független jelölt indul a polgármesteri címért: a 2024-es önkormányzati választáson polgármesterré választott Kovácsevics István és Várnai Levente. A négy testületi helyért nyolc független jelölt indul. A választáson közel 750 ember szavazhat.

Esztergom 3. számú egyéni választókerületében azért tartanak időközi választást, mert Alberti Péter (Fidesz-KDNP) képviselő január 20-án elhunyt. A körzetben egyetlen jelölt indul, a jelenlegi alpolgármester, Steindl Balázs (Fidesz-KDNP). (via MTI)