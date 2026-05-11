A Keleti környékén kínálták a kristályt

Bűnügyi információk és lakossági bejelentések alapján ütött rajta három feltételezett kábítószer-kereskedőn a rendőrség május 5-én, az akcióban a BKV Biztonsági Igazgatóság munkatársai is részt vettek.

A police.hu-n közzétett videón látszik is, hogy a 112-es busz biztonsági kamerája rögzítette, ahogy fényes nappal adtak el kristály néven ismert kábítószert.

Az adatok szerint a bűntársak hónapok óta terítették a Keleti pályaudvar környékén a rendkívül veszélyes, kiszámíthatatlan hatású kristályt - írja a rendőrség, és hozzáteszik, hogy néhány héttel korábban egy fiatal nőt fogtak el, aki szintén kristállyal kereskedett a környéken.

A VII. Kerületi Rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem bűntett miatt folytatja az eljárásokat, mind a négy gyanúsítottat őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat.