Azonnali utasítást adott Magyar Péter a leköszönő minisztereknek, csak pár órájuk van tájékoztatást adni

Fotó: BALINT SZENTGALLAY/NurPhoto via AFP

Hétfőn este soron kívüli, írásbeli tájékoztatást kért az összes leköszönő minisztertől azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter beiktatása után milyen döntéseket hoztak és milyen kötelezettségeket vállaltak. Az erről szóló levelet a Facebook-oldalán is közzétette Magyar.

Fotó: Magyar Péter/Facebook

Túl sok időt erre azonban nem biztosított az új miniszterelnök, hiszen a május 11., hétfőn 19:30-kor datált levélben ugyanezen nap 22 órájáig adott határidőt a tájékoztatás elküldésére. A döntések és kötelezettségvállalások mellett azok pontos jogcímét és az indokot is tudatniuk kell a leköszönő minisztereknek Magyarral.