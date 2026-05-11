Nézd, mekkora pajort ástak elő az Állatkertben!

Pajor Tamás Fotó: Németh Dániel/444

A hisztérikus hobbikertészek nagy kedvencei a pajorok, akik hazai körülmények között a legtöbbször cserebogárlárvák és a kínai néma kacsák ebédjeként végzik, ha a hisztérikus hobbikertész közelében találhatók halálhangon hörgő ronda kacsafélék. A cserebogárpajorok nagyok és lenyűgözően rondák, de sehol sincsenek az igazi egzotikus versenyzőkhöz képest. A fővárosi állatkertben hétfőn például ekkora atlanti elefántbogár lárvát ástak elő:

Az atlanti elefántbogár nem a NATO vagy Orbán Anita iránti elkötelezettségéről kapta a nevét, hanem arról, hogy Brazília Atlanti--óceánra néző erdőségeiben él. 3 évig a föld alatt lárva, majd bábállapotban, aztán 3 szédületes hónapig imágóként a felszínen. Ekkor a Sors jutalmából nem korhadt fát kell rágniuk, hanem gyümölcsöt ehetnek és a fák finom nedveit nyalogathatják.

Megnyalja, mint atlanti elefántbogár a fanedvet

A most földcsere miatt kiásott gigapajort már vissza is helyezték a földbe, ahol nemsokára bebábozódik, hogy ősszel kifejlődjön belőle a lárvánál valamivel kisebb, de így is marha nagy imágó, az egyik leglátványosabb bogárfaj. A kifejlett atlanti elefántbogár 7–11 centiméter hosszúra nő. A hímek kétszer nagyobbak is lehetnek a nőstényeknél, és jellegzetes szarvaik vannak; egy a fejükön, több kisebb pedig az előtorukon.