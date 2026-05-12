Motoros duhajkodással és lövöldözéssel tarkított illegális lóverseny miatt nyomoz a szicíliai rendőrség

Maxra tolta a macsóskodást egy csapat olasz férfi, amikor illegálisan versenyeztetett lovakat üldöztek robogókon, ráadásul mindeközben Kalasnyikovokkal hadonásztak és lövöldöztek. Az erről készült videót Enrico Rizzi állatvédő aktivista osztotta meg Facebookon.

A helyi rendőrség már nyomoz az ügyben, a háttérben maffiatevékenységet feltételeznek.

A feltehetően múlt pénteken lezajlott lóversenyen két országúti hajtó vett részt, őket nagyjából egy tucat ember követte motorral. A lovakat levegőbe adott lövésekkel és ostorozással próbálták gyorsulásra bírni. Az eseményt több résztvevő is telefonnal vette, végül a hatóságok csak két középkorú férfit jelentettek fel az ügyészségnél. A lovakat lefoglalták és biztonságba helyezték. Az eset nem egyszeri, csak 2024-ben hét illegális lóversenyt állítottak meg, ami 70 ember feljelentéséhez, valamint 29 ló és egy darab póni elkobzásához vezetett.

A rendőrség szerint az ilyen versenyek mögött a helyi alvilág áll. Az illegális lófutamok miatt feljelentett személyek gyakran köthetőek a bűnszervezetekhez, magukat a lovak is sokszor híres maffiavezérekről kapják a nevüket. A versenyek hatalmas összegeket mozgatnak meg, amiket általában be nem jelentett készpénzben fizetnek ki. Egy-egy fogadás összege akár több ezer euróra is rúghat.

A festői olasz vidék aszfaltútjain szervezett illegális lóversenyek nem csak a szerencsejátékozás okozta dopaminról és a profitszerzésről szólnak, ez a helyi maffia erődemonstrációjának leglátványosabb módja. A közutakat elfoglalják, a lövésekkel a helyieket rettegésben tartják. Maga a verseny is arról szól, hogy kinek a lova a leggyorsabb, kinek a motorja a leghangosabb, kinek a pisztolya a leghosszabb, ki tudta a legtöbb kétkerekes vagabundot mozgósítani.

A versenyeztetett lovakat költséghatékonysági célból illegális, garázsokból vagy eldugott épületekből kialakított sötét istállókban vagy egyszerűen csak sikátorokban tárolják. A hatóságok becslése szerint Palermóban több mint 300 ilyen szabályozatlan istálló működhet. Az állatokat gyakran rossz körülmények között tartják, tiltott szerekkel doppingolják, lábidegeiket átvágják, hogy ne érezzék a fájdalmat a kemény aszfalton való futás közben. (Guardian)