Adj egy falatnyi esélyt! – állateledel-gyűjtés a mentett állatokért az INTERSPAR áruházakban

2026. május 16-17-e újra az állatbarátok hétvégéje lesz: a SPAR Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány hatodik alkalommal hirdeti meg közös állateledel-gyűjtő akcióját. Ezen a hétvégén az INTERSPAR áruházakban lehetőség lesz arra, hogy a vásárlók egy apró gesztussal segítsenek a civil állatvédelmi szervezetek gondozásában lévő kutyák és cicák mindennapjain.

A legtöbb civil állatvédő szervezetnél minden nap ugyanazzal a kérdéssel indul: jut-e elég eledel az ott élő állatoknak. Már egy zacskó táp vagy néhány konzerv is hatalmas segítséget jelenthet. Ezért hív újra összefogásra az Országos Állatvédőrség Alapítvány és a SPAR Magyarország.

Vásárlás közben most segíteni is lehet

A „Mancs a bajban!” állateledel-gyűjtő akció 2026. május 16-17-én, szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között zajlik az INTERSPAR áruházakban. A vevők helyszínen megvásárolt kutya- és macskaeledeleket, valamint egyéb hasznos állattartási termékeket adományozhatnak az állatvédő szervezetek részére, amelyeket helyben önkéntesek képviselnek. Ha valaki bizonytalan abban, mi lenne a legmegfelelőbb adomány, a gyűjtésben részt vevő önkéntesek a helyszínen el tudják mondani, hogy az adott szervezetnek milyen típusú tárgyi adományra van leginkább szüksége.

Egy apró felajánlás is hatalmas segítség

Az akció során összegyűlt adományok a civil állatvédő szervezetek számára kulcsfontosságúak. Egy-egy ilyen gyűjtés az állatvédő szervezet élelmezési költségeinek jelentős részét ki tudja váltani. Ez pedig azt jelenti, hogy a megmaradt pénzügyi forrást más fontos feladatokra - például kennelek építésére, orvosi kezelésekre vagy szállítóeszközök beszerzésére - fordíthatják. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják: amikor a vásárlók összefognak, több tonna állateledel gyűlik össze, amely hónapokra biztonságot jelent a szervezetek számára.

Biztonságot jelentő adományok

Magyarországon több ezer gazdátlan kutya és macska él menhelyeken vagy ideiglenes befogadóknál. Számukra minden adomány egy újabb nap biztonságot jelent - és esélyt arra, hogy egyszer szerető otthonra találjanak. A SPAR Magyarország és partnerei ezért hívják évről évre közös segítségnyújtásra a vásárlókat: mert minden felajánlás számít.

Csatlakozz te is az összefogáshoz!

A SPAR Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány arra biztat minden állatbarátot, hogy a hétvégi bevásárlás során gondoljon az állatvédelmi szervezetek gondozásában élő állatokra is. Egyetlen zacskó táp vagy néhány konzerv is komoly segítséget jelenthet. Az akcióban részt vevő szervezetek és áruházak listája a www.sparafenntarthatojovoert.hu/mancsabajban weboldalon érhető el.